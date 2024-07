Rede de itens para casa com 60 lojas, a Casa Maria abrirá uma unidade no Shopping Total, em Porto Alegre. A operação ocupará 353 metros quadrados, somando o espaço que era da Rainha das Noivas, de outras lojas do entorno e mais uma parte do corredor. A inauguração será em agosto, diz o proprietário, Wagner Amorim. O investimento é de R$ 1 milhão, com 12 empregos. Gerente do shopping, Silvia Rachewsky comemora a chegada do bazar.