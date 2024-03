Tradicional instituição criada em 1976 para formação profissional de jovens de baixa renda, o Projeto Pescar está de mudança. A sua sede sairá da área concedida no aeroporto e irá para o Shopping Total, em Porto Alegre. O espaço de 1,2 mil metros quadrados em um dos prédios do empreendimento será adaptado com um investimento de R$ 3,5 milhões. A obra começa em abril e deve ser finalizada já em julho.