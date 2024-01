Aberturas e fechamentos de lojas e até uma inauguração marcaram o ano de 2023 dos shoppings de Porto Alegre. A coluna compilou dados para mostrar algumas movimentações. O grande destaque para o consumidor, claro, são as operações novas. Neste quesito, o Pontal Shopping desponta com 69 aberturas, o que não surpreende porque, afinal, ele foi inaugurado em abril do ano passado. Apesar de ter 147 espaços para lojas, o empreendimento está com 80% da área de locação já ocupada, pois há operações em espaços maiores, como o supermercado do Asun, a Leroy Merlin, a Magic Games e o Hard Rock Cafe.