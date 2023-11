Há 40 anos no Shopping Iguatemi, a rede de restaurantes Petiskeira investiu R$ 4,5 milhões para revitalizar sua operação. O espaço de 270 metros quadrados, que fica na praça de alimentação do primeiro piso, passou por uma grande reforma, que trocou da parte elétrica aos móveis. A loja ficou fechada por três meses e reabre nesta segunda-feira (13), com 70 funcionários e 160 lugares para clientes.