Faz pouco que a Belshop abriu sua primeira “loja butique”, como chama a unidade do Moinhos Shopping, com foco em importados, como maquiagens e perfumes. A varejista de cosméticos começou no Centro Histórico de Porto Alegre e está com 41 unidades, sendo que 80% têm um salão de beleza dentro. Para 2024, o plano é abrir mais cinco, diz o fundador Renato Pereira. Ao menos uma delas será no modelo desta última, que recebeu investimento de R$ 1 milhão e tem seis funcionários.