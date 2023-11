Em um “combo” com a loja do Carrefour, será aberto nos próximos dias o Sam’s Club do BarraShoppingSul. Será o terceiro do Rio Grande do Sul. Os detalhes da unidade e da estratégia foram antecipados ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, por Vitor Faga, CEO do Sam's Club. Confira trechos abaixo e assista à íntegra no final da coluna.