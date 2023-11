Uma gaúcha que está surfando no Desenrola é a Lojas Lebes. O programa foi criado pelo governo federal para renegociação de dívidas de consumidores para reduzir a inadimplência. Em conversa com a coluna, o presidente da rede de 300 lojas, Otelmo Drebes, comemorou a taxa de conversão de 4%. Ou seja, a cada 100 clientes com contas em atraso, quatro chegam a acordo para pagar a dívida. Parece pouco, mas são valores que dificilmente seriam recuperados, com atrasos de anos em alguns casos.