Apesar de já ter entrado no calendário do varejo brasileiro, a Black Friday parece não estar "tããão" em alta assim entre os porto-alegrenses. Na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), a intenção de comprar algo na liquidação não chega à metade dos entrevistados (48,4%). Sete em cada 10 nem deixam de comprar em outras datas para economizar para o período. Os motivos mais citados aqui são curiosos: