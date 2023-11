As previsões de visitantes em Gramado foram atualizadas. A cidade espera, em uma projeção até conservadora, fechar o ano contabilizando 8,5 milhões de pessoas. À coluna, o prefeito, Nestor Tissot, não descartou que o número chegue a 9 milhões. A cidade chegou a rediscutir atrações e preços no Natal do ano passado, quando o movimento foi um terço abaixo do esperado, mas ao longo de 2023 voltou a bater recorde.