Corte no preço da gasolina na Petrobras faz desconfiar de aumento de tributo

A redução de 5,6% no preço da gasolina pela Petrobras colocou uma pulga atrás da orelha em profissionais do mercado financeiro que acompanham a estatal e que conversaram com a coluna. Eles desconfiam que venha um aumento na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), tributo sobre combustíveis. Por quê? Porque o preço da gasolina no mercado interno estava na paridade com o internacional, sem pressão para redução agora, ao contrário do que ocorreu nos últimos meses sem que houvesse cortes. Enquanto isso, o governo federal está em uma sinuca de bico para fechar as contas públicas. Reduzindo o preço na refinaria, o aumento do tributo não seria sentido pelo consumidor.