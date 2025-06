Com 140 investidores e 17 "unicórnios", South Summit Madri quer startups maiores para Europa

"Em movimento" é o tema do 14º South Summit Madri, que a coluna acompanhará novamente aqui na Espanha. Por quê? A provocação é para empresas não apenas reagirem às mudanças, mas as moldarem ativamente. O progresso, na visão da organização, tem transformação empresarial, avanço tecnológico e responsabilidade ambiental e social . Serão 400 palestrantes, 140 investidores e 17 "unicórnios" (startups que atingem valor de US$ 1 bilhão).

A expectativa é de que o evento de inovação, feito em parceria com a IE University, tenha um impacto econômico de 39 milhões de euros na economia local, 13% a mais do que no ano passado. O gasto por visitante deve subir 21%, alcançando 1.899 euros em média, segundo a consultoria PwC, com geração de 3,4 mil postos de trabalho temporários.