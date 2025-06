Colunistas opinam: quais são os motivos para o momento ruim do Inter no Brasileirão?

No último domingo (1º) o Colorado perdeu por 2 a 0, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

A derrota para o Fluminense no Beira-Rio no último domingo (1º) fez com que o Inter chegasse ao quinto jogo seguido sem vencer no Brasileirão.

O 2 a 0 contra, em casa, aproximou o Colorado da zona de rebaixamento para a Série B — apenas um ponto separa o time de Roger Machado do Fortaleza, primeiro no Z-4.

Diante disso, perguntamos aos colunistas de Zero Hora quais, na opinião deles, são os motivos para o momento ruim do Inter no Brasileirão. Confira abaixo as respostas.

Quais são os motivos para o momento ruim do Inter no Brasileirão?

Diogo Olivier

Basicamente, não ter elenco para suportar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo. O clube não tem condições de competir com Flamengo, Botafogo, Palmeiras. O orçamento de Flamengo e Palmeiras já é quase o dobro. Como nas Copas o sonho de título é maior por ser mata-mata, tem de se desfalcar nos pontos corridos, rebaixando o nível porque os reservas não suportam.

Leonardo Oliveira

O excesso de jogos. Este Inter é um time que sente muito quando o calendário é pesado, pela falta de reposições que mantenham o nível técnico. Jogou, por exemplo, no seu limite máximo contra o Bahia e acabou acusando o cansaço no domingo (1º), com baixas importantes nos dois jogos que repercutirão no restante da temporada

Marcelo De Bona

Considero o alto número de jogadores lesionados o principal motivo. Ainda que o Inter se mobilize mais em jogos decisivos, não dá para desconsiderar a quantidade de titulares fora do time. Não há reposição à altura para tantas ausências.

Vagner Martins

Na minha opinião, o grande motivo é a desmobilização que começa na direção. Em um jogo tão importante do Campeonato Brasileiro, sim, importante, como esse jogo contra o Fluminense, o único dirigente presente foi André Mazzucco, executivo de futebol.

Enquanto o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol estavam na Alemanha assistindo a final da Champions, mostrando total descomprometimento com o Campeonato Brasileiro. Começa por aí. O exemplo vem de cima.

Se os dirigentes não estão mobilizados, o jogador inevitavelmente sente e não consegue demonstrar a mesma entrega, a mesma vontade dentro de campo em um jogo de Campeonato Brasileiro, como mostrou que tem capacidade em jogo de Libertadores.