Ao completar 10 anos e com 97% de ocupação, o Shopping Pelotas se prepara para dobrar de tamanho. A obra será em duas fases, com investimento de R$ 30 milhões na primeira etapa. O projeto foi detalhado ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, por Mathias Kisslinger, sócio-empreendedor e diretor do fundo de investimentos Phorbis; Luis Eduardo Santos, sócio-empreendedor da Real Empreendimentos; e Daiçon Maciel da Silva Junior, gerente-geral do shopping. Confira abaixo trechos da entrevista e assista à íntegra no final da coluna.