Alguns anos após a chegada dos caixas de autoatendimento terem provocado até fila de curiosos em supermercados gaúchos, agora é a vez da leitura facial. O pagamento com a tecnologia da biometria será adotado na loja que o Asun abrirá neste mês no Pontal Shopping, em Porto Alegre. A rede fez uma parceria com a startup Payface, de Florianópolis (SC). Dispositivos de reconhecimento do rosto do cliente serão instalados em todos os caixas, com e sem operadores.