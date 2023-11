Funcionando há 26 anos em um imóvel cinquentenário no centro de Porto Alegre, o McDonald's na esquina das ruas Andradas e Doutor Flores fechou para finalização de uma reforma iniciada há dois meses. Segundo a rede, em nota, é para modernizar o espaço, com instalação de totens para atendimento digital. A coluna esteve no local e funcionários informaram que a expectativa é reabrir já na próxima semana. A data não é informada pela empresa.