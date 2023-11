Idas e voltas. O nome do antigo bar Líder, que funcionou em Porto Alegre de 1952 a 2010, retornará ao circuito boêmio. Ele será usado, aliás, na volta de um ponto conhecido, com a reabertura de um restaurante no imóvel que era ocupado pelo Champanharia Ovelha Negra - que virou Champanharia 609 - na Rua Duque de Caxias, mas foi fechado em 2021, no auge da pandemia. O novo administrador avisa que manterá a proposta de servir espumantes, mas acrescentará chope e drinques, além de comidas alemãs.