Inaugurado em 2021, o Cais Embarcadero alcança 40 operações, com destaque para a gastronomia. Entre o Guaíba e o Centro Histórico, o empreendimento renovou o espaço do Cais Mauá, em Porto Alegre. Atualmente, recebe 300 mil pessoas por mês, sendo que 24% são de outros Estados e 14% de fora do Brasil.