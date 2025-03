Seis novas tecnologias estéticas para alavancar em R$ 60 milhões vendas de grupo gaúcho

Com fábrica em Estrela prestes a ser duplicada com R$ 18 milhões , o Grupo Medical San está lançando seis tecnologias voltadas à estética. A coluna admite não ter entendido a especificidade técnica delas, mas a empresa destaca serem para procedimentos não invasivos . As funções dos equipamentos vão da definição dos lábios até tratamentos em regiões íntimas da mulher feitos por ginecologistas.

A Medical San projeta, somente com estas tecnologias, faturar R$ 60 milhões, com foco 100% no mercado brasileiro. No ano passado, as vendas atingiram R$ 215 milhões e a meta para 2025 é de R$ 300 milhões. O investimento foi possível por uma nova etapa do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) da empresa, no valor de R$ 100 milhões. Pesquisa, desenvolvimento e marketing terão uma fatia de R$ 5 milhões.