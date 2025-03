Obras atrasadas de prédios residenciais em Porto Alegre

Após noticiar os planos de novos projetos em 2025 das construtoras Cyrela Goldsztein e MRV, a coluna recebeu o contato de leitores que compraram imóveis que estão com a obra atrasada . As empresas foram questionadas.

No caso da MRV , a entrega do Porto Fazenda Real, na zona sul de Porto Alegre, estava prevista para maio de 2024 . São três torres. A construtora respondeu que a cheia afetou a disponibilidade de materiais e mão de obra. Acrescentou já possuir o Habite-se e o planejamento das últimas vistorias para liberar a entrega, o que pretende fazer "o mais breve possível", mas sem dar um prazo . Finalizou dizendo que cumprirá o que está previsto em contrato para o caso de atraso em obra.

Já em relação à Cyrela, o atraso é no empreendimento The Park, em Porto Alegre. A previsão de entrega era setembro de 2024, passou a novembro e, depois, a fevereiro de 2025. Agora, o último posicionamento aos moradores foi segundo trimestre de 2025. A construtora também atribuiu o atraso ao impacto das cheias no fornecimento de materiais e mão de obra. Diz que as vistorias nos apartamentos começaram, mas confirma que, realmente, o prazo ficou para o próximo trimestre.