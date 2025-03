VÍDEO: até quanto da renda pode ir para pagar empréstimos

Não comprometer um percentual alto da sua renda com empréstimos é importante para poder pagá-los e ainda honrar outras despesas mensais, como contas de energia, água, mensalidades escolares e de plano de saúde. Atenção especialmente aos consignados, com desconto na folha de pagamento, como o lançado agora pelo governo federal para trabalhadores CLT. Mas qual o limite adequado? Saiba no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: