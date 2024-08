Shopping que ficou 28 dias inundado reabre com desafio de preencher espaços de lojas que não voltarão

Aos poucos, o DC Shopping, no bairro Navegantes, tenta retomar sua operação após ter sido o mais atingido pela enchente de maio em Porto Alegre. O local ficou inundado durante 28 dias. De 65 lojas, apenas quatro já retornaram — uma de tapetes e as demais de móveis. Segundo a superintendente Marise Mariano, 41 estão em obras para reabrir, ou seja, 20 não planejam voltar. A demora no retorno ocorreu porque levou muito tempo para a equipe poder acessar o shopping para avaliar as condições e iniciar a limpeza.