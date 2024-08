Após 30 anos, tradicional loja de artigos para festas deixa o Centro Histórico de Porto Alegre

Após 30 anos, a Lojas Linna, de artigos para festas, está deixando o Centro Histórico de Porto Alegre. A unidade da Rua Senhor dos Passos fechou no sábado (2). Há cinco anos, já tinha se mudado de outro imóvel maior na mesma rua. A marca chegou a ter por pouco tempo loja também na Rua Marechal Floriano Peixoto. Quando a coluna esteve no local, a gerência informou que o movimento de clientes no Centro, que já era baixo antes da enchente, piorou agora e que as lojas nos outros bairros estão com retorno financeiro muito maior.