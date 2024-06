Dos seus quatro bares e restaurantes atingidos pela enchente, Edemir Simonetti está reabrindo dois. Nesta sexta-feira (7), voltou a funcionar o Chalé da Praça XV após 35 dias fechado. Neste sábado (8), será a vez do 360 Poa Gastrobar, que fica acima do Guaíba e precisou de reforma no deque e nos motores.