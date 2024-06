Mais de 1,8 mil hotéis e restaurantes sofreram com os alagamentos em Porto Alegre e na Região Metropolitana, com uma previsão de que a retomada exigiria R$ 500 milhões. Só na Capital, foram suspensas as atividades em 1,2 mil estabelecimentos de gastronomia e em 37 de hospedagem, com risco de que muitos não reabram, especialmente os pequenos. Os dados fazem parte de um levantamento que será divulgado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). No setor hoteleiro, são 6,5 mil leitos indisponíveis pelos próximos 45 dias.