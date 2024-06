Começou a segunda fase da limpeza do Mercado Público de Porto Alegre, quando lojistas puderam iniciar a retirada de móveis e mercadorias que estragaram na inundação. A coluna esteve novamente no local, acompanhando parte do trabalho dos chamados "mercadeiros". A limpeza das áreas comuns já havia começado. Novas etapas assim devem se suceder, assim como uma dedetização, até o final de junho, quando o local deve ser reaberto ao público.