Veja do que o Inter precisa para se classificar para as oitavas de final da Libertadores

Contra o Nacional-URU, nesta quinta (15), Inter pode encaminhar a classificação. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a vitória por 1 a 0 diante do Bahia, nesta quarta-feira (14), o Atlético Nacional-COL assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores. Na quinta-feira (16), o Inter enfrenta o Nacional-URU e pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final em caso de vitória.

De momento, a chave tem os colombianos na liderança com nove pontos, seguidos do Bahia com sete. Com um jogo a menos, o Inter está em terceiro lugar e tem cinco pontos, enquanto o Nacional é o lanterna com quatro.

De qualquer forma, os dois classificados deste grupo só serão definidos após o término da última rodada. O Inter, por sua vez, tem alguns possíveis cenários para buscar a vaga nas oitavas de final.

Próximos jogos do Grupo F

Quinta-feira (15)

19h - Nacional x Inter

Quarta-feira (28)

19h - Inter x Bahia

19h - Nacional x Atlético Nacional

Do que o Inter precisa para se classificar na Libertadores

Em um primeiro momento, é necessário entender o que elimina o time de qualquer forma. Restando dois jogos para o fim da primeira fase, ou seja, seis pontos, o Inter é obrigado a somar mais de dois pontos. Sendo assim, precisa vencer uma das partidas.

Se vencer os dois confrontos, garante a classificação, seja em primeiro ou em segundo lugar. Sendo assim, o Inter segue dependendo só dele para se classificar.

Derrota para o Nacional

Se perder para o Nacional, nesta quinta, o Colorado cai para a lanterna e passa a não depender mais de si. Nesse cenário, teria de vencer o Bahia na última rodada e torcer para um tropeço do Nacional diante do Atlético Nacional.

Em caso de um empate, seria necessário tirar a diferença de saldo de gols. Hoje, a diferença favorece o Inter em três gols.

Empate contra o Nacional

Se empatar em Montevidéu, o Inter chega na última rodada sendo obrigado a vencer o Bahia por qualquer diferença. Caso contrário, está eliminado.

Vitória contra o Nacional

Neste cenário, o Inter vai para a última rodada apenas a um ponto de diferença para o líder Atlético Nacional, que não perde a posição antes da partida final.

Partindo dessa ideia, o time gaúcho não poderia mais ser alcançado pelo Nacional, que estaria eliminado. Sendo assim, um empate contra o Bahia classifica o Inter. Em caso de derrota, o clube deixa a competição.

Para ser líder

Para terminar em primeiro lugar, o Inter não depende de si. Em caso de duas vitórias nas últimas rodadas, torce para uma derrota ou empate do Atlético Nacional.

Se vencer uma partida e empatar a outra, precisa torcer para uma derrota dos colombianos. Neste cenário, ambos os times teriam nove pontos, e o Inter seria obrigado a tirar a diferença no saldo de gols. Hoje ela é de um gol, com vantagem para o Atlético Nacional.