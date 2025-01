Fundação Bienal do Mercosul lança campanha de doações para quem quiser se tornar amigo da entidade

Uma das exposições da Bienal de 2022, no Margs, em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Responsável por realizar o maior evento gratuito de arte contemporânea do sul do Brasil, a Fundação Bienal do Mercosul lançou uma campanha em busca de amigos, com o mote "juntos pela arte".

A exemplo do que já ocorre com museus e teatros, a entidade quer o apoio da comunidade para ampliar suas ações e extrapolar o encontro bianual — que neste ano começa no dia 27 de março e segue até 1º de junho em 18 espaços da Capital e da Região Metropolitana, sete a mais do que em 2022.

— Queremos que a fundação tenha vida própria, oferecendo cursos, palestras e outras atividades que não sejam restritas ao evento. A ideia é estreitar laços e realizar encontros e trocas com os nossos amigos. Um mundo se abre a partir daí — diz Carmen Ferrão, presidente da instituição.

Para aderir, basta acessar o site da instituição (clicando aqui) e procurar pela campanha (está em laranja, ao fim da página). Ali, você poderá contribuir com valores a partir de R$ 20 por meio de PIX e escolher se deseja ter seu nome publicado na lista de apoiadores. Também é possível deixar uma mensagem à entidade.

Na Bienal 2025, haverá obras de 76 artistas do Brasil e do mundo, com participação em peso latino-americanos e asiáticos. Mais uma vez, o acesso será 100% livre, sem cobrança de ingressos. Em 2022, mais de 800 mil pessoas circularam pelos espaços expositivos.

Sobre a fundação