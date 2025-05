Sucesso na Netflix, "O Eternauta" teve efeitos especiais feitos por estúdio gaúcho

Figurando entre as produções mais vistas do catálogo da Netflix desde o seu lançamento, em 30 de abril, a série O Eternauta tem um ajuda gaúcha para alcançar a sua elogiada qualidade técnica . Parte dos efeitos especiais da produção argentina foi feita pelo estúdio Miagui, sediado em Porto Alegre.

O trabalho realizado pelos profissionais da empresa está presente no último episódio da primeira temporada. O momento em questão mostra um trem colidindo com carros, em plena Buenos Aires , capital da Argentina, que está totalmente coberta por neve. É um momento complexo e decisivo para o programa.

— Eles estavam precisando acelerar a produção e resolver algumas sequências mais complexas de efeitos. E foi a Scanline que fez a supervisão de efeitos de Senna. Para O Eternauta, as sequências que faltavam envolviam cenas completamente em computação gráfica, com explosões, neve, bichos e tudo mais. Entramos no final do projeto, mas com a responsabilidade de fazer uma das sequências mais complexas em termos de efeitos — explica o diretor artístico da Miagui, Cássio Braga.