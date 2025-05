Palco Giratório traz para o RS atração que celebra o Festival de Parintins

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A energia do Festival Folclórico de Parintins estará no Rio Grande do Sul por conta do 19º Palco Giratório Sesc. Entre as mais de 50 atrações da programação, que acontece de 20 de maio a 8 de junho, está o espetáculo A Amazônia é Azul e Vermelha, do Grupo Kboclos, que virá do Amazonas para celebrar uma das maiores festas populares do Brasil.

A apresentação busca destacar o poder e a beleza da Amazônia por meio de elementos tradicionais e contemporâneos. Durante o espetáculo, os espectadores terão a oportunidade de testemunhar a presença marcante da Cunhã Poranga, a sabedoria ancestral do pajé e os icônicos bois de Parintins, em representação ao Boi Caprichoso e ao Boi Garantido. Tudo acompanhado pela música tradicional da região amazônica.

— A combinação de ritmos, instrumentos e danças transporta o público para as margens dos rios, as florestas exuberantes e as comunidades vibrantes da Amazônia — destaca a gerente de Cultura do Sesc/RS, Luciana Stello.

Serão duas sessões de A Amazônia é Azul e Vermelha: no dia 7 de junho, às 18h, no Teatro do Sesc de Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5340), e no dia 8 de junho, às 20h, no Teatro Renascença (Avenida Érico Veríssimo, 307), em Porto Alegre.

Na Capital, a sessão contará com tradução em Libras, serviço de audiodescrição e visita tátil para pessoas com deficiência visual que podem agendar um encontro antecipado para conhecer, com a ponta dos dedos, o cenário, figurinos, itens cênicos e elenco.