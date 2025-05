Poucos meses depois de inaugurar em Porto Alegre, bar Janela do Vinho chega em Gramado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Menos de seis meses depois de abrir as suas portas em Porto Alegre, o bar Janela do Vinho sobe a Serra e chega em Gramado. O estabelecimento será instalado na icônica Avenida Borges de Medeiros, número 2001, junto ao Hotel Giardino di Pietra.

A abertura oficial está marcada para a primeira quinzena de junho. A origem do estabelecimento remonta a uma viagem do casal Fernanda Schindler e Piettro Kayser à cidade de Florença, na Itália. Lá, entre ruelas históricas e taças de vinho, a dupla descobriu as Buchette del Vino.

Mas o que é isso? São pequenas janelas medievais que, desde o século XVI, serviam vinho diretamente a quem passava. Encantados pela simplicidade e magia do ritual, os dois decidiram trazer a ideia para o Brasil, dando origem à Janela do Vinho, que estreou na Capital em janeiro deste ano.

E a conexão RS-Itália só aumentou. Em nova viagem à Florença, Piettro e Charles Mendes, também idealizador do projeto, foram oficialmente reconhecidos pela Associazione Buchette del Vino, recebendo da entidade a permissão para replicar e contar essa história também no Brasil.

— Receber esse reconhecimento foi muito significativo para nós. É uma validação de que estamos respeitando e revivendo uma prática cultural rica e centenária — diz Charles.

A dinâmica na nova casa segue a mesma: o cliente toca o sino, escolhe entre opções disponíveis e recebe a bebida sem saber o rótulo servido.

— Aqui, o vinho é o protagonista, sem etiquetas. É uma forma de redescobrir o prazer da bebida de forma sensorial, livre de preconceitos — reforça Piettro.

Bar Janela do Vinho abriu as suas portas em Porto Alegre no começo do ano. Camila Hermes / Agencia RBS

E, para Fernanda, a experiência vai além do paladar:

— Queremos que as pessoas se conectem com o inesperado, com a beleza do simples. Que a taça seja o início de uma boa história.

Já para o empresário Valdinei Ecker, proprietário do Hotel Giardino di Pietra, a chegada do Janela do Vinho ao seu estabelecimento vai além de uma parceria comercial: