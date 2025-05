Turnê gratuita da banda 50 Tons de Pretas leva protagonismo negro ao interior do RS

Dupla é formada por Dejeane Arruée e Graziela Pires. Ricardo Lage / Divulgação

Buscando reforçar a importância da representatividade e do protagonismo negro na cultura, a banda 50 Tons de Pretas inicia uma turnê com apresentações gratuitas ao norte e Fronteira Oeste do Estado a partir da próxima terça-feira (13). Financiado pelo edital PNAB 32/2024 do Pró-Cultura RS, a segunda edição do projeto Tira o Teu Racismo do Caminho leva música, arte e conscientização antirracista a Passo Fundo, Alegrete e Uruguaiana.

Criado e interpretado pelas cantoras e instrumentistas Dejeane Arruée e Graziela Pires, o espetáculo se propõe a ser um manifesto sonoro que tanto denuncia quanto celebra. Com duração de 1h30min, a apresentação reúne músicas autorais e clássicos do samba, entrelaçados pelas vivências pessoais da dupla. O repertório inclui faixas dos discos Voa (2020), Então Vem (2021) e do recém-lançado Dengo (2024).

— Este espetáculo vem sendo constantemente atualizado e repensado para criar conexão com nosso público e levar nossa mensagem. É um show de luta, mas, sobretudo, de celebração da cultura negra — destaca Graziela.

— As Pretas representam, acima de tudo, vozes que foram caladas e que precisam ser ouvidas. A voz das mulheres negras, da luta por uma sociedade mais justa, do feminismo e do empoderamento — enfatiza Dejeane.

Sobre a banda

A dupla gaúcha iniciou a trajetória em 2017. No ano seguinte, circulou por mais de 15 cidades com o espetáculo A Mais Pura Verdade, que conquistou o Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Espetáculo em 2019. Lançado em novembro de 2020, o primeiro disco da banda, Voa, também foi premiado no Açorianos, em 2021, como Melhor Álbum de MPB, além de melhores intérpretes e melhores compositoras.

Serviço

O quê : Projeto Tira o Teu Racismo do Caminho, da banca 50 Tons de Pretas

: gratuitos pelo sistema Sesc Quando : 13 de maio (Sesc Uruguaiana), 14 de maio (Sesc Alegrete), 20 de junho (Sesc Passo Fundo), sempre às 20h

: 13 de maio (Sesc Uruguaiana), 14 de maio (Sesc Alegrete), 20 de junho (Sesc Passo Fundo), sempre às 20h Mais informações: no Instagram da dupla (@50tonsdepretas)