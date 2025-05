Com desfile pet, evento solidário busca arrecadar doações para animais abandonados

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A causa animal terá uma ajuda de peso neste final de semana. No sábado (10), das 14h às 18h, no Parque Marinha do Brasil, ocorre a 6ª edição do Vakinha Pet, evento solidário que busca arrecadar doações para os animais abandonados.

As atividades são destinadas para toda a família — animais, crianças e adultos. E, no encerramento, ocorre o já tradicional desfile pet, que terá como tema as "profissões". Os três animais com as melhores fantasias receberão prêmios das marcas patrocinadoras. As inscrições estão abertas no site da Vakinha.

O Vakinha Pet reverte 100% dos valores arrecadados com as atrações para ONGs parceiras. Neste ano, a beneficiada será a Salva Latas, que foi fundada em 2019 e funciona em Viamão, na Região Metropolitana.

A ONG busca ajudar na situação do Estado, onde mais de 7 mil animais esperam por um lar em abrigos superlotados, segundo os organizadores do evento. Estima-se, ainda, que oito em cada 10 animais que estão nas ruas já tiveram um lar e, a cada verão, o número de abandonos aumenta em 40%.

Nas cinco edições anteriores do Vakinha Pet, mais de R$ 120 mil foram doados para quatro instituições com a ajuda de 30 mil pessoas. Quem não puder comparecer ao evento pode contribuir através do link oficial de doações da Salva Latas.