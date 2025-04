Já ouviu falar em vinho natural? Porto Alegre terá feira com mais de 200 rótulos desse produto

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Rodeado por mais de 200 rótulos, será pela taça que o público vai poder conhecer, mais uma vez, o vinho natural gaúcho na Capital. Elaborado com uvas orgânicas e mínima intervenção, a bebida que remonta a práticas ancestrais da vinificação e virou um movimento dentro do mundo do vinho será a protagonista do 5ª Vinho no Vila Flores, entre os dias 5 e 6 de abril, das 14h às 20h.

Com a expectativa de reunir 500 pessoas nos dois dias, entre apreciadores e especialistas, o evento está com ingressos à venda na plataforma Sympla. Os tíquetes darão passe-livre (e ilimitado) para a degustação dos rótulos, feitos pelas mãos de 26 produtores e mais de 40 castas de uvas colhidas em diversas regiões gaúchas — da Serra à Campanha. Curador, organizador do evento e dono da microvinícola Monte Vinhos de Autor, no Centro Histórico de Porto Alegre, Paulo Backes, por exemplo, planeja levar bebidas "pouco óbvias" para o paladar dos participantes:

— O sauvignon blanc e o corte bordalês (combinação cabernet sauvignon, cabernet franc e merlot) já estão na minha lista.

O vinho natural

O vinho natural, explica Backes, virou um movimento dentro do setor produtivo em oposição ao vinho industrial, que leva uma série de modificações na sua receita. Em resumo, trata-se de um fermentado de uvas, que não possui insumos vitícolas ou enológicos — agroquímicos, microrganismos selecionados, conservantes e clarificantes, por exemplo. Além disso, são produzidos com técnicas que "respeitam a matéria-prima e o processo natural da vinificação, refletindo a essência do solo e do clima em cada garrafa", acrescenta o organizador.

— Beber vinho natural é estar conectado com a evolução de 6,5 bilhões de anos do planeta. Afinal, os microorganismos (presentes na uva) são os primeiros seres vivos do mundo — defende Backes.

O evento

Entre 5 e 6 de abril, das 14h às 20h

No Vila Flores, rua São Carlos, 753, bairro Floresta

Ingresso para o público em 3 lotes, de R$ 160,00 a R$ 190,00, à venda na plataforma Sympla