Candidata a vice-prefeita em 2024, Tamyres Filgueira troca o PSOL pelo PT

Tamyres (D) migrou para o PT, partido da deputada federal Maria do Rosário (E). Camila Hermes / Agência RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Tamyres Filgueira, que foi candidata a vice-prefeita de Porto Alegre nas eleições de 2024, trocou o PSOL pelo PT. A filiação será confirmada em um ato marcado para a próxima segunda-feira (24) à tarde, na sede estadual do PT. Nas redes dos petistas, já circula o convite para a solenidade.

A servidora pública anunciou a saída do PSOL em 20 de janeiro, e no final de fevereiro participou de atos de filiação de vereadores petistas da Capital. A ida para o PT foi antecipada à época pelo deputado Leonel Radde em um comentário do Instagram.

Tamyres participou de um ato de recepção a novos filiados organizado pelo vereador Aldacir Oliboni em 24 de fevereiro, que foi registrado no perfil do parlamentar em colaboração com a página do PT de Porto Alegre. Em resposta à pergunta "vocês filiaram a Tamyres Filgueira?", feita por um usuário nos comentários, Radde respondeu: "Está conosco".

A primeira aparição pública em território petista foi em 20 de fevereiro, quando participou de reunião entre o vereador Oliboni e lideranças da Restinga — encontro que também foi de recepção para novos filiados. No último dia 26, Tamyres foi a evento do vereador Alexandre Bublitz, também para atrair novos integrantes ao PT, com discurso aos presentes.