Saída iminente de Osmar Terra do MDB causa mal estar nos bastidores do partido

Terra virou uma pedra no sapato dos líderes do MDB. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A saída de Osmar Terra do MDB já é dada como certa nos bastidores do partido, e líderes gaúchos da ala ligada ao vice-governador Gabriel Souza encaram a iminente ida do deputado para o PL como um caso de traição e página virada. Apesar de desmentir publicamente que esteja de saída, Terra comunicou a troca de legenda em reuniões com correligionários, em especial na sua base, no Noroeste do Estado.

Emedebistas relatam que, em reuniões na região onde obtém boa parte dos seus votos, o deputado vem questionando apoiadores se ainda manteriam a confiança nele caso trocasse de partido, o que é visto como um ato de infidelidade partidária.

— A porta da rua é a serventia da casa — diz um líder do MDB que só não pediu a expulsão porque não quer que "Osmar" saia como vítima.

A coluna teve acesso a conversas de um grupo interno do MDB na semana passada, onde um correligionário lamentou que a saída de Terra enfraqueceria o partido, mas foi prontamente respondido pelo secretário Beto Fantinel:

"O Osmar já decidiu deixar o partido e tem feito um desserviço atacando ao Gabriel e aos companheiros. Aliás, não temos mais que gastar nosso tempo com o Osmar. Temos que apoiar os nossos companheiros da base dele para que se sintam protegidos e apoiados", escreveu Fantinel.

Para evitar mais constrangimentos, líderes da bancada do MDB na Assembleia, como Vilmar Zanchin e Juvir Costella (licenciado para a Secretaria de Transportes), defendem uma liberação antecipada de Terra, já que a janela partidária só abre em março de 2026. O deputado já foi informado de que não precisa se preocupar: se pedir a desfiliação o partido não entrará na Justiça para pedir o mandato.

"Já vai tarde", dizem os emedebistas nas trocas de mensagens.

Mesmo com a ida para o partido de Jair Bolsonaro encaminhada, Osmar Terra mantém participação nos bastidores do MDB. Nesta quarta-feira (19), participou de almoço em Brasília com líderes do partido — entre eles o presidente nacional Baleia Rossi, com quem tem boa relação — para lançamento de um programa para percorrer o Brasil na construção de um projeto visando lançar candidato próprio à Presidência da República em 2026.