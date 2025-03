Mais de 300 mil gaúchos podem ter título eleitoral cancelado; veja como consultar situação no TSE

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível conferir a situação eleitoral. Porthus Junior / Agencia RBS

No Rio Grande do Sul, 317,6 mil eleitores correm o risco de ter os seus títulos eleitorais cancelados, nas próximas semanas, por terem faltado a três eleições consecutivas e não terem apresentado justificativa ou pagado a multa para a Justiça Eleitoral. Somente em Porto Alegre, são 53,2 mil pessoas.

Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), a pedido da Rádio Gaúcha. O cadastro é atualizado diariamente.

Os eleitores nesta situação têm até 19 de maio para regularizar o seu título junto à Justiça Eleitoral. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível conferir a situação eleitoral informando nome, CPF ou número do título. Também é possível checar o status pelo número de WhatsApp do TRE-RS: (51)2312.2015.

Em todo o país, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 5,2 milhões de eleitores que correm o risco de cancelamento. A situação eleitoral irregular impede o cidadão de receber remuneração de emprego público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, tirar passaporte, entre outras limitações.

Quantos eleitores podem ter o título cancelado nas maiores cidades do RS

Porto Alegre - 53.275

Caxias do Sul - 17.269

Canoas - 13.896

Pelotas - 10.102

Santa Maria - 8.299

Seminário para investigar abstenção eleitoral

O TRE-RS realiza entre esta quarta-feira (12) e sexta-feira (14) o seminário "A Abstenção nas Eleições Municipais de 2024: causas, consequências e desafios". O evento ocorre na esteira de índices recordes de abstenção eleitoral no Rio Grande do Sul no último pleito, com destaque negativo para Porto Alegre – com os mais altos índices de falta eleitoral entre todas as capitais na última eleição.