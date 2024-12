Desembargador gaúcho assume vaga no STJ

Desembragador Carlos Cini Marchionatti durante sessão nesta terça-feira (10). Lucas Pricken / STJ

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O desembargador gaúcho Carlos Cini Marchionatti, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), foi convocado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para compor temporariamente a Segunda Seção e a Terceira Turma do órgão.

Os colegiados são especializados em direito privado e Marchionatti já está atuando a partir desta terça-feira (10). A convocação ocorre após a transferência do ministro Marco Aurélio Bellizze para a Primeira Seção e a Segunda Turma.

Quem é Marchionatti

Mestre em Direito privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Marchionatti ingressou na magistratura em 1986 e foi promovido a desembargador do TJRS em 2001.

Marchionatti atuou na Justiça Eleitoral, ocupando presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul entre 2017 e 2018.

