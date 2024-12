Rodrigo Maroni é condenado por falas contra Manuela D'Avila em debate de 2020; entenda

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Maroni foi condenado a um ano, dois meses e 10 dias de detenção em regime aberto, com a possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade . A decisão é da juíza eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, Viviane Souto Sant'Anna e o processo cabe recurso.

O argumento usado pela defesa de Manuela para o caso de difamação faz relação com ofensas pessoais com cunho eleitoral proferidas pelo réu, afirmando que a então candidata havia traído diversas pessoas, inclusive a ele.

— Estou muito tranquilo. Me considero inocente e a população sabe que eu nunca menti nas minhas falas — afirmou à coluna. — E se formos comparar com as brigas entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes nas eleições de São Paulo, por exemplo, fui bem brando nas minhas falas.