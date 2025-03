Grêmio tem menos de 30% de aproveitamento contra equipes da Série A em 2025

Quinteros pede tempo para implementar mudanças na equipe. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O começo da era Gustavo Quinteros no Grêmio, com o vice-campeonato gaúcho, deixa um sinal de alerta ligado, especialmente projetando o Brasileirão, que começa no dia 29 de março. O Tricolor teve seis confrontos diante de adversários diretos de Série A no Estadual. Só obteve uma vitória, dois empates e três derrotas – aproveitamento de apenas 27,7%. ou seja, cinco dos 18 pontos disputados.

No total, o clube encarou três vezes o Juventude e três vezes o Inter no Estadual. Na fase classificatória, com reservas, o Tricolor foi derrotado em Caxias do Sul por 2 a 0. Na rodada seguinte, empatou em 1 a 1 com o maior rival na Arena. Depois, nas semifinais, em casa, ganhou do Ju por 2 a 1, mas sofreu revés pelo mesmo placar na volta, avançando nos pênaltis à decisão.

— O primeiro jogo contra o Juventudes era para ser 4 a 1 para o Grêmio. Fomos prejudicados totalmente pelo arbitragem. Então, fomos jogar de visitante e nos expulsaram jogadores de seguida — justificou o treinador.

Contra o Inter, na primeira partida da final, foi superado por 2 a 0. No Beira-Rio, nova igualdade em 1 a 1, num confronto mais equilibrado do que o da Arena. Em todos os seis confrontos o Tricolor sofreu gols. Foram nove sofridos e cinco marcados.

Para melhorar os números e ter uma boa campanha no Brasileirão, o treinador aposta nos 10 dias de treinamentos para aprimorar questões táticas e técnicas.

— Estamos mudando a forma de defender do ano anterior. Mudaram os jogadores. Estamos mudando a forma de atacar. Leva tempo. Eu tenho muita fé que, de agora em mais, agora temos seis, sete dias onde vamos fazer um par de dois turnos para trabalhar taticamente com os mesmos jogadores — projetou Quinteros.

Além dos duelos contra os rivais da mesma divisão, o Grêmio ainda não ganhou na Copa do Brasil. Contra o São Raimundo-RR, que não tem divisão nacionalmente, e Athletic, da Série B, dois empates, fora de casa, e vaga obtida nos pênaltis.

A próxima chance para melhorar os números será contra o Atlético-MG, na Arena, na abertura do Brasileirão, no dia 29 de março, às 18h30min. Em paralelo, a partir de abril, o Tricolor terá pela frente também a Copa Sul-Americana. O sorteio dos adversário ocorre nesta noite no Paraguai.

Duelos do Grêmio contra times da Série A em 2025:

Primeira fase

Juventude 2 x 0 Grêmio

Grêmio 1 x 1 Inter

Semifinais

Grêmio 2 x 1 Juventude

Juventude 2 x 1 Grêmio

Finais

Grêmio 0 x 2 Inter

Inter 1 x 1 Grêmio

