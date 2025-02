Grêmio é superado pelo Juventude e perde invencibilidade no Gauchão

O Grêmio perdeu a invencibilidade na Serra. Na noite desta quarta (5), no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Tricolor por 2 a 0. Batalla e Jean Carlos fizeram os gols na partida válida pela quinta rodada do Gauchão.

Com time repleto de reservas, a equipe gremista não repetiu o desempenho de outras partidas. O resultado dá uma importância ainda maior para o Gre-Nal deste sábado. Com 10 pontos, três a menos do que o Inter, o Tricolor precisa de vitória no sábado para voltar a ter a melhor campanha.

De olho no Gre-Nal, Quinteros mandou a campo no Alfredo Jaconi uma equipe com muitas alterações. O único titular que deve estar em campo no clássico deste sábado foi Rodrigo Ely.

A principal novidade foi o estreante goleiro Tiago Volpi. A linha de defesa teve João Lucas, Gustavo Martins e Viery na proteção ao camisa 1. Dodi, Cuéllar, Edenilson, Monsalve e André Henrique completaram o meio. E Arezo foi novamente o centroavante do time.

O Juventude teve a primeira chance. Foi quando Pettersen finalizou de dentro da área após Ênio passar por André Henrique. O chute saiu por cima do gol de Volpi, aos três minutos de partida. Depois do primeiro susto, o Grêmio começou a ter vantagem sobre o adversário.

Aos 9, após lançamento de Viery, Arezo dominou entre dois marcadores e arriscou o chute. A bola passou ao lado do gol de Gustavo.

A torcida do Juventude chegou a comemorar um gol, mas o lance acabou anulado por impedimento de Petterson. O atacante recebeu um bom passe de Ênio, mas estava adiantado quando finalizou.

O Grêmio ficou perto de marcar aos 16 minutos. A primeira oportunidade foi quando Monsalve serviu Arezo, que chutou em cima de Gustavo. No rebote, Monsalve dominou a bola na marca do pênalti e arriscou, só que a finalização saiu com força e não acertou o gol.

A marcação dos donos da casa encaixou na saída de bola gremista e passou a dar problemas para a equipe de Gustavo Quinteros. Bem marcado, Monsalve não conseguia levar a bola para o campo de ataque até o fim da primeira etapa.

Segundo tempo

Na volta do vestiário, o Grêmio fez duas mudanças. Pavon e Aravena entraram para as saídas de André Henrique e Dodi. Edenilson e Cuéllar passaram a formar a dupla de volantes em campo.

Quinteros resolveu colocar mais dois titulares em campo. O técnico trocou Cuéllar e Rodrigo Ely por Villasanti e Jemerson. O Juventude teve uma boa chance para marcar. Erick Farias recebeu um bom passe de Batalla. O jogador da equipe da Serra ficou na bronca quando o árbitro marcou apenas tiro de meta.

O placar só mudou por conta de um lance de talento de Ênio. O atacante do Juventude passou por todo o lado direito da defesa gremista e cruzou.

Erick Farias não conseguiu finalizar, mas a bola sobrou para Batalla. E o colombiano não desperdiçou a chance de abrir o placar.

Quinteros colocou Cristaldo no lugar de Monsave. Mas foi o Juventude que seguiu melhor. Logo na sequência da mexida, veio o segundo. Jean Carlos acertou uma cobrança de falta quase perfeita e marcou um golaço para selar a vitória para o Juventude.

Depois do primeiro revés de 2025, Quinteros terá dois dias de trabalho para ajustar as peças de olho no Gre-Nal. Um compromisso que ganhou importância por conta da disputa por posições dentro da classificação geral para o futuro no Gauchão.

GAUCHÃO — 5ª RODADA — 5/2/2025

JUVENTUDE (2)

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 38'/2ºT), Abner (Kawan, 38'/2ºT) Wilker Ángel (Marcos Paulo, 31'/1ºT) e Felipinho; Daniel Giraldo, Jadson, Mandaca (Batalla, 21'/2ºT), Ênio e Petterson (Jean Carlos, 21'/2ºT); Erick Farias.

Técnico: Fábio Matias

GRÊMIO (0)

Tiago Volpi; João Lucas, Rodrigo Ely (Jemerson, 23'/2ºT), Gustavo Martins e Viery; Cuéllar (Villasanti, 23'/2ºT), Dodi (Pavon, INT), Edenilson, Monsalve (Cristaldo,33'/2ºT) e André Henrique (Aravena, INT); Arezo.

Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: Batalla (J), aos 31min, e Jean Carlos (J) aos 36 minutos do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Jean Carlos; Rodrigo Ely, Gustavo Martins e João Lucas (G);

ARBITRAGEM: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Lúcio Flor e Leirson Martins. VAR: Daniel Bins;

PÚBLICO: 10.218;

RENDA: R$ 225.649.00;

LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.