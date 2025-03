Olympique de Marselha denuncia ataques a Rabiot em jogo contra PSG

O Olympique de Marselha denunciou em comunicado de imprensa nesta segunda-feira (17) os ataques "ignóbeis e inaceitáveis" contra o volante Adrien Rabiot e sua família durante a derrota da equipe para o Paris Saint-Germain, no domingo, no Parque dos Príncipes (3-1).

O time de Marselha também anunciou "se juntar à denúncia apresentada pela família de Adrien Rabiot" após estes incidentes.

Ex-jogador do PSG, Rabiot foi recebido com vaias e gritos insultuosos no domingo no Parque dos Príncipes, onde também foram exibidas faixas ofensivas contra sua família.

"O Olympique de Marselha condena nos termos mais veementes as faixas exibidas e os cantos insultuosos, racistas e discriminatórios que vieram das arquibancadas do Parque dos Príncipes na noite passada, durante o jogo contra o Paris Saint-Germain", escreveu o clube do sul da França num comunicado.

"Os ataques pessoais dirigidos a Adrien Rabiot e à sua família em particular são desprezíveis e inaceitáveis. O clube, que deseja prestar todo o seu apoio e a maior solidariedade ao seu meio-campista e aos seus entes queridos, anuncia que se junta à queixa apresentada contra X pela família de Adrien Rabiot", acrescentou o Olympique.

Mais cedo nesta segunda-feira, o próprio Adrien Rabiot reagiu com veemência a estes incidentes.

"Insultar uma mãe e um pai falecido... Tudo se paga um dia. Você não vai levar isso para o paraíso. Acreditem em mim", escreveu ele num "story" publicado em sua conta no Instagram, onde também cita o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "Nasser, você pode ter todo o dinheiro do mundo e até mais. A classe não pode ser comprada".

O pai do meio-campista dos 'Bleus' morreu em 2019, após sofrer durante 12 anos de "locked-in syndrome" ("síndrome de encarceramento", em português) causada por um grave acidente vascular cerebral.

Questionada pela AFP, sua mãe, Véronique, que administra a carreira de Rabiot desde o início, confirmou à tarde a intenção de apresentar uma queixa.

"Eu confirmo para vocês, claro. Estou determinada. Porque foi longe demais", garantiu ela. "Ser insultada, eu ou Adrien, estou acostumada. Mas eles não deveriam falar sobre o pai dos meus filhos", acrescentou ela.