Tarcísio incentiva Zucco a concorrer a governador do Rio Grande do Sul

A convite do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) , o deputado federal Luciano Zucco (PL) passou o final de semana na capital paulista conhecendo programas e práticas que estão dando certo no governo local. Embora sejam de partidos diferentes, na conversa, Tarcísio incentivou Zucco a concorrer a governador em 2026, ressaltando que daria seu apoio "como pessoa física ".

— Saio honrado deste encontro. Além de amigo pessoal há 30 anos, sou admirador do trabalho do governador Tarcísio — disse Zucco.

O deputado federal já tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , que está impedido de concorrer. Se Bolsonaro não for mesmo candidato, Tarcísio é a principal opção da direita.

— Ainda queremos muito ampliar as conversas com o Progressistas, reconhecendo sua força e história — acrescentou Zucco, sem se preocupar com a manifestação de apoio ao provável adversário Gabriel Souza (MDB), feita por Vilson e Silvana Covatti (PP) no fim de semana em Frederico Westphalen.