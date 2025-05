Grêmio se recusa a vencer por causa de sua defesa

Nem a volta de Kannemann resolveu os problemas do Grêmio. Grêmio FBPA / Divulgação

O golaço de Dodi parecia uma virada de chave no Grêmio de 2025. O time conseguia uma vitória de virada fora de casa, largando em vantagem na Copa do Brasil, mas o tombo veio rápido com uma reação do CSA. A derrota em Maceió escancarou, mais uma vez, a fragilidade da defesa gremista.

"O Grêmio é um time que se recusa a vencer", disse Diori Vasconcelos na apresentação do Balanço Final, da Rádio Gaúcha, após o jogo contra o CSA. A frase faz sentido simplesmente por um responsável cruel na vida tricolor em 2025: o altíssimo número de gols sofridos.

Em 24 partidas disputadas até aqui, o Grêmio sofreu 30 gols. Foram 11 no Brasileirão, sete na Copa do Brasil, três na Sul-Americana e nove no Gauchão. Não há ataque que resolva em um time que vaza tanto. A não ser que haja um jogador como Suárez, como foi em 2023.

Mano Menezes tem pouco tempo para corrigir o sistema defensivo do Grêmio. Com o olhar no calendário de maio e junho, parece que o objetivo será sobreviver até a intertemporada durante o Mundial de Clubes da Fifa, em junho.

Números do Grêmio em 2025