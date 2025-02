Brasil de Pelotas tem gol anulado contra o Inter após intervenção do VAR; veja vídeo

Jogo teve gol anulado no segundo tempo.

O VAR foi um dos personagens no Gauchão nesta quarta-feira (5). Desta vez, no jogo entre Inter e Brasil, no Beira-Rio, quando o placar ainda sinalizava 2 a 0 para o Colorado, o Xavante chegou a descontar, mas viu seu gol ser anulado por impedimento, após revisão pelo árbitro de vídeo. Veja o lance abaixo.