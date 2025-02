O planejamento para a volta de Bruno Tabata no Inter

Tabata está em fase final de transição. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A semana de preparação do Inter para a semifinal do Gauchão deverá marcar o retorno de Bruno Tabata. O meia está em fase final de transição e poderá estrear na temporada durante a reta decisiva do Gauchão.

Titular do técnico Roger Machado no ano passado, Tabata teve um desconforto muscular na coxa esquerda no início da pré-temporada. Em tratamento, perdeu todas as partidas da temporada até aqui.

Na última atualização divulgada pelo clube, foi informado que o meia está em fase final de transição para os trabalhos de campo com o restante do elenco.

A possibilidade de volta do atleta surge como mais uma opção ao técnico Roger Machado, que precisará encontrar soluções para as vagas de Alan Patrick e Wesley, lesionados.

Os trabalhos da semana irão definir a situação de Bruno Tabata, mas há possibilidade que ele seja relacionado para o primeiro jogo contra o Caxias. A partida de ida será no próximo sábado (22), às 16h30min, no Centenário.

A comissão técnica optou por fazer uma preparação física maior com o atleta para que ele possa ter condições melhores de suportar o desgaste do calendário de jogos.

É o primeiro ano em que Tabata começa uma pré-temporada no Inter. Ele estreou pelo Colorado em agosto de 2024, contratado do Qatar SC. Foi constatado que o jogador acabou sofrendo com a reta final do Brasileirão.