Presidente francês apresentará a Trump 'propostas' para a paz na Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron se reunirá com seu homólogo americano Donald Trump em Washington nesta segunda-feira (24), a quem apresentará "propostas de ação" para combater a "ameaça russa" na Europa e garantir a paz na Ucrânia.

Trump chocou a Europa quando disse que estava disposto a retomar as relações diplomáticas com o presidente russo, Vladimir Putin, e manter conversas com ele sem a presença da Ucrânia ou de países europeus.