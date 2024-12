Liberado por equipe médica, Lula fará reunião com ministros nesta sexta-feira em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília na quinta-feira (19), após ser liberado pelos médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O primeiro compromisso oficial do petista depois da internação será a reunião ministerial prevista para esta sexta (20).

O evento foi formatado para ser menos desgastante do que uma reunião ministerial normal. Será no Palácio da Alvorada e não no Palácio do Planalto, como ocorre normalmente.