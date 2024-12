Confira os nomes mais escolhidos neste ano em Caxias do Sul  

Preferência nacional da década de 50, o nome já batizou mais de 29 mil gaúcha ao longo da história. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em 2024, em Caxias do Sul o nome mais escolhido pelos pais para batizar os filhos foi feminino. Com 89 registros, Helena se tornou a preferência na cidade. A escolha demonstra um crescimento que vem se sustentando ano a ano no ranking estadual de nomes. Preferência nacional da década de 50, Helena já batizou mais de 29 mil gaúchas ao longo da história.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o Brasil.

O ranking dos nomes mais registrados em Caxias do Sul reforça ainda a preferência regional por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Miguel, Aurora, Gael e Ravi, em uma busca crescente por simplicidade, tradição, com a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

Depois de Helena, estão na lista de preferência regional entre os recém-nascidos do sexo feminino: Cecilia (72 registros), Antonella (65 registros), Aurora (61 registros) e Maite (60 registros). A tendência se mantém entre os homens: Miguel (78 registros) segue como a preferência regional, seguido por Matteo (61 registros), Gael (54 registros) e Ravi (53 registros).

Confira o ranking dos nomes mais registrados em Caxias do Sul:

Helena – 89 registros Miguel - 78 registros Cecília - 72 registros Antonella - 65 registros Aurora - 61 registros Matteo - 61 registros Maite – 60 registros Alice - 60 registros Gael – 54 registros Ravi - 53 registros

Confira o ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em Caxias do Sul:

Helena – 89 registros Cecília - 72 registros Antonella - 65 registros Aurora - 61 registros Maite – 60 registros Alice - 60 registros Heloísa - 49 registros Laura - 44 registros Lívia - 44 registros Isis - 40 registros

Confira o ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em Caxias do Sul:

Miguel - 78 registros Matteo - 61 registros Gael – 54 registros Ravi - 53 registros Davi - 51 registros Bernardo - 51 registros Heitor - 50 registros Theo - 48 registros Arthur - 47 registros Gabriel - 45 registros

