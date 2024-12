Trânsito Notícia

Após acidente, BR-116 em Campestre da Serra é liberada temporariamente

No domingo (22), uma carreta com óleo vegetal tombou na via, bloqueando totalmente o trecho no km 91. Nesta terça (24), tráfego é permitido no trecho até 13h

24/12/2024 - 08h07min