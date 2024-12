Rota do Sol registra tráfego de 40 mil veículos entre a Serra e o Litoral Norte

Movimento na Rota do Sol nesta terça-feira (24). Marcos Cardoso / Agencia RBS

Os moradores da Serra gaúcha estão em deslocamento intenso rumo ao Litoral Norte para aproveitar o feriado prolongado de Natal. Entre a última sexta-feira (20) e a segunda (23), 43.480 veículos haviam circulado pela Rota do Sol (RS-453) neste trajeto, conforme dados do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Segundo o órgão de segurança, o sábado (21) foi o dia com maior movimentação, com 12.800 veículos tendo feito o percurso Serra-Litoral, enquanto a segunda foi o dia com trânsito mais calmo, com 8,7 mil carros no trajeto.

Na manhã desta terça, a reportagem realizou três levantamentos de fluxo de veículos. As médias ficaram entre 10 e 12 automóveis por minuto circulando no sentido Serra-Litoral.

Uma estimativa do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar prevê que entre 65 mil e 70 mil veículos devam utilizar a Rota do Sol até a quinta-feira (26). Número que leva em consideração o aumento da frota, na casa dos 6,8%, além das especificidades do feriado e o número de carros do ano passado.